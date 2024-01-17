Рой Джонс назвал бойца, который смог бы дать бой Теренсу Кроуфорду

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший назвал бойца, который, по его мнению, смог бы навязать конкуренцию действующему лидеру рейтинга pound-for-pound Теренсу Кроуфорду.

«Мы ещё не видели Джарона Энниса против парня, который смог бы попасть по нему достаточно сильно, чтобы проверить его подбородок. И это единственное, что мы не знаем, мы не знаем, способен ли он держать удар. Это очень тяжёлый бой для Кроуфорда», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media.

Джарону Эннису 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2023-го завоевал временный титул IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг). В конце года IBF сделала Энниса полноценным чемпионом мира.