Адесанья назвал недооценённый навык Стрикленда, из-за которого он проиграл

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья, рассуждая о предстоящем титульном поединке Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси, назвал недооценённый навык американца.

«Дрикус будет пытаться бороться. Он начнёт в стойке и будет действовать аритмично. Его может застать врасплох джеб Шона, и тогда ему придётся полностью переключиться на борьбу, джеб Шона недооценён. Я никогда не относился к нему легко, но это так.

Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать это. В бою мне пришлось столкнуться с дерьмом, которое я не смог просчитать», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Стрикленда и дю Плесси состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).