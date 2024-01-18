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Стрикленд: пояс UFC ничего не значит, у меня мало денег, чтобы завершить карьеру

Стрикленд: пояс UFC ничего не значит, у меня мало денег, чтобы завершить карьеру
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о своём отношении к титулу организации.

«Мне плевать на этот пояс. Это всё иллюзия, чуваки. Если я проиграю, то вернусь к тренировкам, и мы протанцуем ещё парочку лет, после чего я исчезну. Это всё хрень. Мы знаем, кто я такой. Дрикус может носить классический костюм, но он раздевается и пытается прибить другого человека за деньги.

Вы думаете, у меня достаточно денег сейчас? Я ведь чёртов чемпион мира. Достаточно ли у меня денег? Нет, чёрт возьми. Звание чемпиона мира ни черта не значит. Как и титул. Люди дерутся за ленту, мы просто кучка придурков, которые пытаются заполучить чек», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

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