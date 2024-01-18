«Бесхребетное существо». Стрикленд прошёлся по журналисту, выступающему за трансгендеров

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд ответил на вопрос канадского журналиста во время пресс-конференции.

Один из журналистов начал упрекать американца за его нетерпимость к ЛГБТ-сообществу, начав зачитывать слова Стрикленда, произнесённые им пару лет назад. Боец прервал его:

«Чувак, да ты просто слабый человек. Ты часть этой грёбаной проблемы, бесхребетное существо, которое задаёт мне тупые вопросы. Ещё 10 лет назад быть трансом означало, что ты психически нездоров, но такие люди, как ты, внезапно решили всё изменить.

Мир не купится на ту чушь, которую вы несёте. Мир не скажет: «Знаете что? Ты прав. У тёлок есть члены». Мир не говорит этого. Мир говорит: «Нет, есть два пола». Я не хочу, чтобы моих детей в школе учили, с кем они могут трахаться. Я не хочу, чтобы моим детям рассказывали об их сексуальных предпочтениях», — сказал Стрикленд.