Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бесхребетное существо». Стрикленд прошёлся по журналисту, выступающему за трансгендеров

«Бесхребетное существо». Стрикленд прошёлся по журналисту, выступающему за трансгендеров
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд ответил на вопрос канадского журналиста во время пресс-конференции.

Один из журналистов начал упрекать американца за его нетерпимость к ЛГБТ-сообществу, начав зачитывать слова Стрикленда, произнесённые им пару лет назад. Боец прервал его:

«Чувак, да ты просто слабый человек. Ты часть этой грёбаной проблемы, бесхребетное существо, которое задаёт мне тупые вопросы. Ещё 10 лет назад быть трансом означало, что ты психически нездоров, но такие люди, как ты, внезапно решили всё изменить.

Мир не купится на ту чушь, которую вы несёте. Мир не скажет: «Знаете что? Ты прав. У тёлок есть члены». Мир не говорит этого. Мир говорит: «Нет, есть два пола». Я не хочу, чтобы моих детей в школе учили, с кем они могут трахаться. Я не хочу, чтобы моим детям рассказывали об их сексуальных предпочтениях», — сказал Стрикленд.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android