Нельсон: Джошуа легко сделает свою работу в бою с Нганну

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Джонни Нельсон дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, Эй-Джей легко сделает свою работу. Всем известно, чего ждать от Нганну. То же самое произошло с Энди Руисом и его быстрыми руками.

Теперь мы знаем, что с Нганну нельзя суетиться и давить, что с ним ты должен быть во всеоружии. Нельзя просто выйти против него спустя рукава, как Фьюри, потому что потом будет неловко. Джошуа знает, что Нганну крепкий и сильный малый, и Энтони должен быть острым, использовать движение и быть в форме. Потому что в противном случае ему не поздоровится», — сказал Нельсон на YouTube-канале Boxing King Media.