Стало известно, от какой суммы за возвращение в UFC отказался Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье рассказал о том, от какой суммы за возвращение в промоушен отказался россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб сказал нам, что отказался от $ 40 млн за возвращение в UFC. Я не знаю, сколько боёв он имел в виду, не знаю, какое событие. Он просто сказал: «Я отказался от 40 миллионов, брат, я закончил», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, Хабиб за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним поединком россиянина стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.