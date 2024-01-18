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Чимаев намекнул на участие в турнире UFC 300

Чимаев намекнул на участие в турнире UFC 300
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Хамзат Чимаев, популярный чеченский боец смешанных единоборств, выступающий в средней весовой категории UFC под флагом ОАЭ, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на участие в турнире UFC 300.

Боец выложил свою фотографию с цифрой 300.

Напомним, в последнем поединке Чимаев встречался с американцем Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он побеждал. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.

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