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Немков: для меня было бы круто подраться с Нганну

Немков: для меня было бы круто подраться с Нганну
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Бывший чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением по поводу того, как он может подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Я уже говорил, что у меня есть мысли, что победителя нашей пары сведут с победителем чемпионского боя между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой, а у победителя четвёрки получится подраться с Фрэнсисом Нганну. Для меня это было бы круто.

Нганну не вернётся в ММА? Не знаю. Какие-то обязательства перед PFL у него же должны быть. Возможно, ему просто придётся драться», — приводит слова Немкова Metaratings.

Отметим, что 24 февраля этого года в Саудовской Аравии состоится первый совместный турнир Professional Fighters League и лиги Bellator, с которой у Вадима Немкова заключён контракт. В прошлом году организация PFL выкупила права на Bellator.

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