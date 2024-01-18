Немков считает, что Bellator победит в противостоянии с PFL

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков считает, что в противостоянии чемпионов Bellator и PFL победу одержат первые.

«В принципе, пары будут очень конкурентные, потому что и там и там дерутся чемпионы и ребята, прошедшие много тяжёлых боев. В тяжёлом весе, думаю, победит Райан Бейдер. Джонни Эблин выиграет у Импы Касанганая. Магомед Магомедкеримов будет драться с парнем, выигравшим у Ярослава Амосова, Джейсоном Джексоном. Это будет интересный бой, где я не знаю, кто победит. Они оба хороши. Патрисио Фрейре, думаю, также выиграет, как и Эй Джей Макки. Получается, у Bellator состав посильнее», — приводит слова Немкова Metaratings.

Отметим, что 24 февраля этого года в Саудовской Аравии состоится первый совместный турнир Professional Fighters League и лиги Bellator, с которой у Вадима Немкова заключён контракт. В прошлом году организация PFL выкупила права на Bellator.