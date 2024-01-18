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Менеджер Копылова рассказал, сколько боёв проведёт россиянин в 2024 году

Менеджер Копылова рассказал, сколько боёв проведёт россиянин в 2024 году
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Александр Скаредин, менеджер средневеса UFC Романа Копылова, рассказал о том, что россиянин проведёт как минимум два боя в промоушене в 2024 году.

«Сейчас у Романа присутствует элемент нетерпения, что в данный момент нет ясности по бою.

Как раз у него есть время, чтобы прогрессировать и улучшаться. Как минимум дважды в 2024 году Роман подерётся, в UFC о нём не забыли», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на UFC Fight Night 227, Копылов нокаутировал во втором раунде американца Джоша Фремда.

Таким образом, Роман Копылов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Фремд, в свою очередь, потерпел шестое поражение при 15 победах.

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