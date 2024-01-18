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«Лучше делайте это онлайн». Стрикленд предупредил людей, которые его оскорбляют

«Лучше делайте это онлайн». Стрикленд предупредил людей, которые его оскорбляют
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал о своём отношении к людям, которые его оскорбляют.

«Если однажды я проснусь, а меня, как того ублюдка Иэна Гэрри, все будут ненавидеть, думаете, мне будет не всё равно? Думаете, мне есть до этого дело? Думаете, мне будет не пофиг, если я пойду по улице, а кто-то скажет: «Вон Шон Стрикленд. Пошел он к чёрту». Мне плевать. Наслаждайся, ублюдок. Только лучше делай это подальше, потому что я тебя ударю. Я не Колби Ковингтон, брат. Я не Крис Кертис. Я не собираюсь удалять свой долбаный «Твиттер». Если хочешь называть меня оскорбить, как хочешь, наслаждайся. Только делай это онлайн», — приводит слова Стрикленда MMA Junkie.

Напомним, 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада) Стрикленду предстоит первая защита титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

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