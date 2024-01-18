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Антонио Рюдигер отреагировал на совместные фото Хабиба с Ибрагимовичем

Антонио Рюдигер отреагировал на совместные фото Хабиба с Ибрагимовичем
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал фото прославленного бойца ММА, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова из его соцсетей. На снимках Хабиб был запечатлён вместе со знаменитым шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем. Вместе они посетили матч 20-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой».

«Когда на «Бернабеу», брат?» — написал Рюдигер.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в начале января 2023 года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает смешанные единоборства. Впоследствии не раз сообщалось, что Нурмагомедов может вернуться и возобновить карьеру, но россиянин подобные слухи опровергал.

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