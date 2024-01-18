В Саудовской Аравии выбрали соперника для победителя боя Бетербиев — Бивол

Турки Аль аш-Шейх, являющийся руководителем Главного управления развлечений Саудовской Аравии, назвал желаемого соперника для победителя поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Как признался Аль аш-Шейх, в качестве оппонента для кого-то из двух россиян после их противостояния он видит австралийца Джея Опетайю. Об этом информирует сервис AccordingToBoxing со ссылкой на DAZN Boxing.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх говорил, что бой между Бетербиевым и Биволом может пройти в июне этого года.

Опетайе в настоящий момент 28 лет. В профессионалах он дебютировал в 2015 году, а в июле 2022-го сразился за мировой титул, победив лидера дивизиона и победителя второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), латвийца Майриса Бриедиса.

Чем занимался Дмитрий Бивол до того, как стать звездой: