Александр Усик сделал заявление в день своего 37-летия

Украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями по поводу своего пути в профессиональном боксе. Вчера, 17 января, Александру исполнилось 37 лет.

«Мне сегодня 37. Долгий путь позади, впереди самые важные битвы. ⟨...⟩ Благодарю всех, кто верит в меня и помогает: любимую жену, маму, детей, коллектив и друзей. Ещё раз спасибо тем, кто в меня не верит: вы только делаете меня сильнее на моём пути», — написал Усик.

Напомним, Усик сейчас готовится к поединку с британцем Тайсоном Фьюри. Они сразятся 17 февраля 2024 года. Бой пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.