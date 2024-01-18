Хабиб отреагировал на новость о предложении $ 40 млн за возвращение в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал многочисленные новости о возможном возобновлении им профессиональной карьеры. Подобные инсайды стали часто появляться в последнее время. Согласно сведениям от экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, Хабибу предложили $ 40 млн за возвращение в промоушен Даны Уайта.

«Надеюсь, эти разговоры когда-нибудь закончатся», — написал Хабиб у себя в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото о якобы полученном предложении в $ 40 млн.

За время профессиональной карьеры Нурмагомедов принял участие в 29 поединках, в каждом из которых победил. 13 побед были добыты в UFC. В последнем поединке перед завершением карьеры россиянин одолел Джастина Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов замечен на матче «Милан» — «Рома»: