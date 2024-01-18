Артур Бетербиев высказался о своей физической форме за несколько дней до 39-летия

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу своего спортивного долголетия. В настоящий момент прославленному боксёру 38 лет. По словам Артура, оставаться в хорошей форме ему помогает правильный режим дня и здоровое питание.

«Что помогает оставаться в такой физической форме? Режим, вовремя ложиться спать и правильно питаться. Всё это в совокупности даёт свои плоды. Что пожелал бы себе на день рождения? Однажды я рассказывал стихотворение, когда играл Деда Мороза на Новый год: «Жить по совести, по чести, по уму и по-людски». Желаю себе хорошо прожить жизнь», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

21 января Бетербиеву исполнится 39 лет. За время карьеры в профессионалах он выступил в 20 боях, в каждом из которых побеждал нокаутом.