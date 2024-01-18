Украинский боксёр объяснил, почему экс-тренер Усика отправился в лагерь Дюбуа перед боем

Украинский проспект супертяжёлого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) дал комментарий по поводу решения бывшего тренера чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика Джеймса Али Башира заниматься подготовкой британца Даниэля Дюбуа в преддверии их поединка.

В настоящий момент Сиренко сам занимается под руководством Али Башира. Как сказал Владислав, решение тренировать Дюбуа Джеймс принял не из-за обиды на Усика (по словам Сирекно, её и нет), а исключительно из-за финансовой составляющей.

«На самом деле я могу очень чётко объяснить, почему он принял такое решение. Он — тренер. Он предоставляет свои тренерские услуги, свой тренерский сервис. Не важно, кому именно. Понятно, что всё то, что было в том тренировочном лагере, останется в том лагере. Это даже не оговаривается. Потому что это вопрос тренерского профессионализма.

Башир — пенсионер. Человек, всю жизнь зарабатывавший боксом. Сейчас я у него практически единственный боец. Боец, уже два года не выходивший на ринг. Понятно, что поэтому у него есть определённые финансовые проблемы. Добавьте к этому другие проблемы — прежде всего, со здоровьем. А жить за что-нибудь нужно. Платить за всё это… У него появилась возможность заработать деньги. А также показать себя как настоящего мастера. Ничего личного с командой Усика точно не было. Тем более что все мы видели, как он там с ними здоровался и обнимался. Для американцев это совершенно нормально. Просто бизнес», – приводит слова Сиренко пресс-служба Национальной лиги профессионального бокса Украины.

Напомним, поединок между Усиком и Дюбуа проходил 26 августа прошлого года. Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый выход украинца в ринг с августа 2022-го.