Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Тайсона Фьюри назвал условие, при котором Нганну однозначно победит Джошуа

Отец Тайсона Фьюри назвал условие, при котором Нганну однозначно победит Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, поделился мыслями о предстоящем поединке между британским боксёром Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсисом Нганну. Противостояние пройдёт в марте в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках боксёрского поединка.

«Нганну станет угрозой для Джошуа. Когда я смотрел, как он боксирует [с Фьюри], то мне казалось, что выглядел он как тот, кто провёл 30 боёв на профессиональных уровне. Что касается шансов, то я бы сказал, 50 на 50. Однако если Нганну попадёт, всё будет кончено. Хотя в предыдущем поединке Эй Джей выглядел великолепно. Это был другой человек. Он был сосредоточен, он хотел победить. Эта решимость была ключевой. Некоторые становятся лучше после поражение, и именно это случилось с Эй Джеем. Теперь он не так далёк от того, чтобы стать трёхкратным чемпионом», — приводит слова Джона Metro со ссылкой на Free Bets.

Материалы по теме
Челюсть и психика Джошуа не выдержат напора Нганну? Изучаем шансы боксёров
Челюсть и психика Джошуа не выдержат напора Нганну? Изучаем шансы боксёров
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android