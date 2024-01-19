Отец Тайсона Фьюри назвал условие, при котором Нганну однозначно победит Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, поделился мыслями о предстоящем поединке между британским боксёром Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсисом Нганну. Противостояние пройдёт в марте в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках боксёрского поединка.

«Нганну станет угрозой для Джошуа. Когда я смотрел, как он боксирует [с Фьюри], то мне казалось, что выглядел он как тот, кто провёл 30 боёв на профессиональных уровне. Что касается шансов, то я бы сказал, 50 на 50. Однако если Нганну попадёт, всё будет кончено. Хотя в предыдущем поединке Эй Джей выглядел великолепно. Это был другой человек. Он был сосредоточен, он хотел победить. Эта решимость была ключевой. Некоторые становятся лучше после поражение, и именно это случилось с Эй Джеем. Теперь он не так далёк от того, чтобы стать трёхкратным чемпионом», — приводит слова Джона Metro со ссылкой на Free Bets.