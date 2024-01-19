Джон Джонс: десять лет назад я был придурком

Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с напутственной речью.

«Десять лет назад я был придурком, молодым и незрелым. Искал больше денег. Перенесёмся вперёд – я действующий чемпион в тяжёлом весе. Вероятно, самый высокооплачиваемый спортсмен в ростере. У меня прекрасные отношения с UFC. Бог добр. Не сдавайся, молодёжь», — написал Джонс.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с участием был признан несостоявшимся.