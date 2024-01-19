Тренер Бетербиева предупредил Бивола о последствиях в случае их боя

Джон Скалли, член тренерского штаба объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, поделился мыслями о потенциальном поединке своего подопечного с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом (Россия). Ранее сообщалось, что их бой может состояться в июне этого года.

«Можете только догадываться, насколько Артур будет готов к бою, когда он сразится с Биволом. Вы поймёте, что подобного раньше вы ещё не видели. Оказывать давление будет для него приоритетом номер один.

Бивол поймёт, что Артур — это не «Канело». Он не маленький парень. Бивол не сможет удержать Артура на канатах. Это будет другой бой», — сказал Скалли на канале FightHype.com в YouTube.