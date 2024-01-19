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Стало известно, будет ли Махачев драться на дебютном турнире UFC в Саудовской Аравии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что дебютный турнир промоушена в Саудовской Аравии будет проведён без чемпионских поединков. Ранее обозреватель Ариэль Хельвани говорил, что участие в спортивном шоу в ближневосточном государстве может принять российский боец UFC Ислам Махачев.

«Турнир будет проходить без чемпионских боёв», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ожидается, что первый в истории лиги Уайта турнир в Саудовской Аравии пройдёт в июне нынешнего года.

Напомним, в последнем поединке Махачев сражался с австралийцем Александром Волкановски. Противостояние проходило 12 февраля прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Ислам добыл победу единогласным решением судей.

Нурмагомедов готовит Махачева к поединку с Волкановски: