Мухаммад Мокаев показал свежее фото с тренировочных сборов

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками свежей фотографией. Мокаев показал снимок из тренировочного лагеря.

«Каждый день одно и то же. Отрабатываю борьбу, сабмишены. Лас-Вегас, скоро увидимся», — написал Мокаев.

Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева

Напомним, последний поединок Мухаммада состоялся в октябре 2023 года. Тогда, на турнире UFC 294, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Боец из Великобритании одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. Всего в активе Мокаева в ММА 11 побед в 11 боях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.