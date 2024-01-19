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Перейра высказался о своей бывшей девушке, утаившей от него, что уже замужем

Перейра высказался о своей бывшей девушке, утаившей от него, что уже замужем
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Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра рассказал, как испытал разочарование, когда узнал, что его девушка Мерл Кристин уже замужем.

«Немного сложно об этом сейчас говорить, потому что я уже вычеркнул этого человека из своей жизни. Я также хотел бы попросить своих поклонников сделать то же самое. Это был человек, которому я поверил, я привёл её в свой дом, познакомил с семьёй. А потом узнал, что она замужем», — приводит слова Перейры Mirror со ссылкой на Full Send podcast.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

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