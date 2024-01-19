Стрикленд и дю Плесси взвесились перед поединком на UFC 297

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада) пройдёт турнир UFC 297, главным событием которого станет поединок между американским чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Шоном Стриклендом и южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси. Сегодня, 19 января, состоялась процедура взвешивания. Вес Стрикленда составил 83,8 кг. Вес дю Плесси — 83,46 кг.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением новозеландца Исраэля Адесанью. Сейчас американец идёт на серии из трёх побед.

Дю Плесси в своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 290 в июле, одолел техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера. Победа стала для южноафриканца шестой подряд, в UFC он ещё не проигрывал.