Волкановски: О'Мэлли чётко дал понять, что не хочет драться со мной

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски отреагировал на вызов американского чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли, который тот послал Илии Топурии, сопернику Волкановски по бою на UFC 298.

«О'Мэлли смекалистый парень, отличный боец, ничего не имею против него. Он не вызвал меня? Мне всё равно, ничего страшного. Более того, я даже время от времени слушаю его подкаст. Знаю, почему он так говорит. Он чётко дал понять, что не хочет драться с Волкановски.

Он об этом честно сказал, поэтому то, что он хочет биться с Топурией, логично. У них есть история, это умный ход. Если Топурия по какой-то неведомой причине одолеет меня, хотя, скорее всего, нет, у О'Мэлли появится шанс стать двойным чемпионом», — сказал Волкановски в видео на YouTube-канале бывшего чемпиона UFC Майкла Биспинга.