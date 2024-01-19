Бетербиев: 80–90%, что наш бой с Биволом пройдёт в Саудовской Аравии

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев поделился мыслями по поводу возможного поединка с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом (Россия).

«Нам нужно провести этот бой. Думаю, он состоится в этом году. Есть и разговоры, и предпосылки. Серьёзные люди взялись. В ближайшее время ясность будет. Саудовская Аравия заинтересована в этом. 80–90%, что он будет именно там. Там всерьёз взялись за бокс. Бивол — хороший боксёр. Последний бой его не смотрел. Готовился к своему. Только когда подписываю контракт, начинаю смотреть бои», — сказал Бетербиев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в июне этого года.