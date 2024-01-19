Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне просто повезло». Бетербиев — о серии из 20 досрочных побед

«Мне просто повезло». Бетербиев — о серии из 20 досрочных побед
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал свою серию из 20 досрочных побед.

«20 досрочных побед подряд? Есть ли цель, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом? Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло», — сказал Бетербиев в эфире «Матч ТВ».

Артуру Бетербиеву 38 лет. В воскресенье, 21 января, ему исполнится 39 лет. Российский боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го в первый раз стал чемпионом мира. В своём последнем бою, который состоялся в январе, Бетербиев досрочно победил в седьмом раунде бывшего чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг), британца Каллума Смита.

Материалы по теме
Бетербиев: 80–90%, что наш бой с Биволом пройдёт в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android