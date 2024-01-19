Cтрикленд — о возможном бое с Чимаевым: увеличьте стопку денег, и я буду драться

Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд высказался о возможном поединке с россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев? Рейтинги чёртовски важны. Кто такой Чимаев? Он когда-нибудь дрался со средневесом? Он дрался лишь с Усманом, который сорвался с дивана за неделю до поединка. Хамзат, хватит страдать хернёй, вернись к тому, чтобы быть бойцом, к настоящим спортивным событиям, к чёртовым рейтингам. Всё же мне плевать, кто это. Увеличьте стопку денег, и я буду драться с ним», — приводит слова Стрикленда MMA News.

Ранее Чимаев сообщил, что станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе. По словам Борза, он сразится с победителем боя Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси, который будет проведён 21 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 297 в Торонто (Канада).