Джон Джонс ответил на вызов Хамзата Чимаева

Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова топового арабо-чеченского бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева, который выразил желание провести бой с американцем.

«Хамзат Чимаев, остановись, не позволяй людям задавать тебе эти вопросы», — написал Джонс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что его восстановление может занять до восьми месяцев. На счету американца 29 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он побеждал.