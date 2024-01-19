Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я не Хабиб. Мы здесь, чтобы драться». Стрикленд — о бое с дю Плесси

«Я не Хабиб. Мы здесь, чтобы драться». Стрикленд — о бое с дю Плесси
Аудио-версия:
Комментарии

Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд поделился ожиданиями от поединка с южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси. Этот бой пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада) на турнире по смешанным единоборствам UFC 297. Стрикленд заявил, что он не Хабиб Нурмагомедов, он намерен драться.

«К сожалению, я вынужден бороться каждый день, но мне бы хотелось, что бы мы сделали это как мужчины – встали посреди октагона и дрались до тех пор, пока один из нас не уснёт. Нам не надо бороться. Я не чёртов Хабиб. Мы здесь, чтобы драться», — приводит слова Стрикленда MMAJunkie.

Напомним, Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением новозеландца Исраэля Адесанью. Сейчас американец идёт на серии из трёх побед.

Материалы по теме
Стрикленд: дю Плесси довёл меня до того, что я потерял рассудок
Видео
Стрикленд и дю Плесси взвесились перед поединком на UFC 297
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android