«Я не Хабиб. Мы здесь, чтобы драться». Стрикленд — о бое с дю Плесси

Американский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд поделился ожиданиями от поединка с южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси. Этот бой пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада) на турнире по смешанным единоборствам UFC 297. Стрикленд заявил, что он не Хабиб Нурмагомедов, он намерен драться.

«К сожалению, я вынужден бороться каждый день, но мне бы хотелось, что бы мы сделали это как мужчины – встали посреди октагона и дрались до тех пор, пока один из нас не уснёт. Нам не надо бороться. Я не чёртов Хабиб. Мы здесь, чтобы драться», — приводит слова Стрикленда MMAJunkie.

Напомним, Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением новозеландца Исраэля Адесанью. Сейчас американец идёт на серии из трёх побед.