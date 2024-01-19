«Молоток!» Пётр Ян отреагировал на слова Стрикленда про трансгендеров

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, россиянин Пётр Ян отреагировал на слова чемпиона UFC в среднем весе, американца Шона Стрикленда, который выразил нетерпимость в отношении представителей сексуальных меньшинств и трансгендеров.

«Молоток!» — написал Ян в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада) пройдёт поединок между Шоном Стриклендом и южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 297.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением новозеландца Исраэля Адесанью. В данный момент американец идёт на серии из трёх побед.