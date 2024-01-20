Сехудо дал совет дю Плесси перед боем со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо посоветовал южноафриканскому бойцу Дрикусу дю Плесси сохранять самообладание в титульном поединке с чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом.

«Я бы определённо сохранял самообладание, если бы был дю Плесси. Если он будет сражаться со Стриклендом на эмоциях, то его может ждать горькое разочарование», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт поединок между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 297.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, победив единогласным судейским решением новозеландца Исраэля Адесанью.