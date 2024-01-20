Стал известен возможный следующий соперник Канело

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес может провести бой с действующим обладателем титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американцем Джермаллом Чарло, сообщает boxingnews24.

По информации источника, поединок может состояться 4 мая и стать дебютным боем Альвареса, транслируемым на Amazon Prime Video PPV. Сообщается, что Альваресу нужен статусный соперник, чтобы увеличить количество продаж платных трансляций боя. Считается, что Чарло хорошо подходит на эту роль.

Ранее Альварес встречался с братом-близнецом Чарло Джермеллом. Их бой состоялся 1 октября прошлого года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).