Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен возможный следующий соперник Канело

Стал известен возможный следующий соперник Канело
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес может провести бой с действующим обладателем титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американцем Джермаллом Чарло, сообщает boxingnews24.

По информации источника, поединок может состояться 4 мая и стать дебютным боем Альвареса, транслируемым на Amazon Prime Video PPV. Сообщается, что Альваресу нужен статусный соперник, чтобы увеличить количество продаж платных трансляций боя. Считается, что Чарло хорошо подходит на эту роль.

Ранее Альварес встречался с братом-близнецом Чарло Джермеллом. Их бой состоялся 1 октября прошлого года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

Материалы по теме
Сауль Альварес назвал трёх лучших боксёров мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android