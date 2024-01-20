Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коста — о Перейре: если у моей девушки есть муж, то это не моя проблема

Коста — о Перейре: если у моей девушки есть муж, то это не моя проблема
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о ситуации своего соотечественника Алекса Перейры, который встречался с девушкой по имени Мерл Кристин, а позднее узнал, что она замужем. Перейра объявил о расставании с Кристин.

«Если у моей девушки есть муж, то это не моя проблема», – написал Коста на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), комментируя интервью Перейры.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра завоевал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Перейра высказался о своей бывшей девушке, утаившей от него, что уже замужем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android