Коста — о Перейре: если у моей девушки есть муж, то это не моя проблема

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о ситуации своего соотечественника Алекса Перейры, который встречался с девушкой по имени Мерл Кристин, а позднее узнал, что она замужем. Перейра объявил о расставании с Кристин.

«Если у моей девушки есть муж, то это не моя проблема», – написал Коста на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), комментируя интервью Перейры.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра завоевал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.