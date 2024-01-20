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Тренер Нганну рассказал, чем бой с Джошуа будет отличаться от поединка с Фьюри

Тренер Нганну рассказал, чем бой с Джошуа будет отличаться от поединка с Фьюри
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Тренер Фрэнсиса Нганну, американец Дьюи Купер поделился мнением о предстоящем бое французско-камерунского бойца с британцем Энтони Джошуа.

«Этот бой (с Джошуа) отличается от поединка с Тайсоном Фьюри. Динамика другая. Фьюри — высококвалифицированный парень, и с ним трудно сравниться в навыках, уме и IQ.

Джошуа – более сильный парень, он представляет собой большую угрозу, у него такая мощь, сильный джеб и отличный удар справа. Он большой сильный парень, как Фрэнсис Нганну, так что два парня-геркулеса будут сражаться друг против друга, так что с эстетической точки зрения это выглядит так, как должен выглядеть бокс в супертяжёлом весе», – приводит слова Купера Boxing Social.

Напомним, бой между Джошуа и Нганну пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса. Ранее в напряжённом бою он проиграл чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцу Тайсону Фьюри. Многие эксперты и болельщики тогда высказали мнение, что победителем следовало признать Фрэнсиса.

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