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Рой Джонс рассказал, кто может победить в бою между Бетербиевым и Биволом

Рой Джонс рассказал, кто может победить в бою между Бетербиевым и Биволом
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший поделился ожиданиями от возможного поединка между двумя российскими чемпионами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Если Бивол сможет выстоять против наступления Бетербиева в течение первых двух или трёх раундов, то он сможет выиграть бой. Если же Дмитрий решит в открытую зарубиться с ним, то у него почти не будет шансов. Сейчас никто в этом весе не может драться с Артуром лицом к лицу.

Если вы будете раскрываться в бою с Бетербиевым, то быстро окажетесь в нокауте. Абсолютно точно. Но, учитывая работу ног Бивола, для Артура всё будет не так просто. Ему будет немного сложнее. Сможет ли он бить с такой же силой в движении? Сможет ли он сохранить эту силу? Мы не знаем», – рассказал Джонс-младший в интервью, опубликованном на YouTube-канале FightHype.com.

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