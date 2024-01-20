Том Аспиналл проехался на танке по улицам Манчестера

Временный чемпион американского промоушена UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), британец Том Аспиналл проехался на танке по улицам Манчестера (Великобритания).

Том Аспиналл едет на танке по улицам Манчестера:

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.

Британскому бойцу 30 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент Аспиналл занимает первое место в рейтинге тяжеловесов американского промоушена UFC.