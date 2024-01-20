Стрикленд — о битве взглядов: кто придумал раздеваться и смотреть друг другу в глаза?

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд критически высказался о церемонии битвы взглядов, которая традиционно проводится перед поединками.

«Ещё один раз неловко стоять лицом друг к другу. Я просто хочу знать, кто придумал взять двух парней, попросить их раздеться и заставить смотреть друг другу в глаза.

Это единственный случай, когда мы думаем, что было бы здорово вернуть Пейдж Ванзант и Джину Карано», – написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297, главным событием которого станет поединок между Шоном Стриклендом и южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси.