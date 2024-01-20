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«Он не получает должного внимания». Отец Фьюри — о карьере сына

«Он не получает должного внимания». Отец Фьюри — о карьере сына
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Отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, британец Джон Фьюри остался недоволен тем, что его сын не получает должного внимания.

«Он не получает должного внимания, дерясь с другими. Я уверен, что другие бойцы потом скажут: «Тайсон Фьюри, Цыганский король, большое спасибо за то, что ты сделал нас богатыми». Удачи им. Что будет, то будет. Я уже старый, я ветеран бокса. Пускай выиграет лучший, вот как я на это смотрю», – приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

За свою карьеру Тайсон Фьюри провёл 35 боёв, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.

Следующим соперником британского боксёра станет украинец Александр Усик, они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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