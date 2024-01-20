Отец Фьюри — о бое сына с Усиком: если Тайсон покажет 70%, этого будет достаточно

Отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, британец Джон Фьюри поделился мнением по поводу предстоящего боя его сына с украинцем Александром Усиком.

«Как пройдёт бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком, если оба будут на пике карьеры? Если Тайсон сможет показать то, что он может — а я знаю, что он может — то остановит Усика! Для него это будет лёгкая ночь.

Лёгкая ночь? Да, очень лёгкая ночь. Потому что он дрался с яростными панчерами, ему противостоял Нганну, лучший тяжёловес в мире, он падал и вставал. Мощь, которую обладает Усик, — всё это он проходил в любом случае. Если он сможет показать хотя бы 70% от того, что обычно делает, от того старого Тайсона, — этого будет достаточно. Но если у него этого не окажется — это будет ночь Усика», – приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Бой между Фьюри и Усиком пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).