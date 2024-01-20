В Саудовской Аравии заявили о желании устроить бой Девина Хейни и Джервонты Дэвиса

Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, заявил о желании организовать поединок между звёздными американцами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Девином Хейни (31-0, 15 KO).

«Я хочу сотрудничать с Дэвисом и посылаю сообщение его промоутеру: «Давай поработаем». Я также хочу увидеть Хейни в своей стране и посылаю сообщение ему. Я постараюсь сделать это в 2024 году. Мы хотим увидеть Дэвиса в нашей стране», — приводит слова Аль-Шейха DAZN.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Хейни завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса. Дэвис в апреле нокаутировал Райана Гарсию.

Ранее Аль-Шейх высказался о возможности организации поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.