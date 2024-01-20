Дана Уайт назвал следующего соперника Леона Эдвардса

Чемпион UFC в полусредней весовой категории британец Леон Эдвардс проведёт свой следующий поединок против американца Белала Мухаммада. Об этом сообщил генеральный директор UFC Дана Уайт.

По словам промоутера, уже в ближайшее время станет известно, когда состоится титульный бой между Эдвардсом и Мухаммадом.

«Я, скорее всего, анонсирую дату и место этого боя на следующей неделе», – заявил Уайт в интервью TNT Sports.

Отметим, что в марте 2021 года Леон Эдвардс и Белал Мухаммад уже проводили поединок. Тогда они подрались на турнире UFC Fight Night 187 в Лас-Вегасе (США). Тот их бой был признан несостоявшимся.

Напомним, профессиональный рекорд Мухаммада в смешанных единоборствах составляет 23-3. На счету Эдвардса 22 победы и три поражения в MMA.