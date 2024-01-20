Биспинг дал прогноз на бой между Стриклендом и дю Плесси

Известный британский аналитик боев MMA Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC в среднем дивизионе американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Дрикус набросится на Шона как настоящий зверь с самого стартового гонга. Дю Плесси финишировал почти всех соперников, 95% побед он одержал досрочно, о чём это говорит? Это укрепляет веру в то, что ты можешь переехать любого оппонента. Адесанья предсказывает победу Дрикуса сдачей. Я не уверен насчет сабмишена, но ставлю на победу дю Плесси, потому что он бьет тяжелее. Я верю, что он финиширует Стрикленда. Вероятно, в третьем раунде», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 21 января по мск. Он станет главным событием турнира UFC 297 в Торонто (Канада).