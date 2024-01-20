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В команде Теренса Кроуфорда высказались о поединке с Тимом Цзю

В команде Теренса Кроуфорда высказались о поединке с Тимом Цзю
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Берни Дэвис, член тренерского штаба лидера рейтинга pound-for-pound, американца Теренса Кроуфорда, высказался о его потенциальном поединке с чемпионом WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийцем Тимом Цзю.

«Этот парень, Цзю, одержал большую победу, одолев Мендосу, который вышел на ринг после крупного успеха. Цзю поддерживают на родине, технически он смотрится хорошо. С каждым боем он становится лучше, и у него есть пояс.

Думаю, это было бы идеально, но нам нужен Канело. Мы хотим подняться в весе и сотворить историю. Джарон Эннис также является привлекательным вариантом, хотя Цзю несколько предпочтительнее. У Цзю лучшее резюме», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

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