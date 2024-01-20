ESPN представил список самых желаемых боксёрских поединков 2024 года

Телеплатформа ESPN представила список самых желаемых боксёрских поединков 2024 года.
Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO), Великобритания — Александр Усик (21-0, 14 KO), Украина;*
Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия – Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO), Россия;
Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO), Мексика – Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO), США;
Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO), США – Тим Цзю (24-0, 17 KO), Австралия;
Девин Хейни (31-0, 15 KO), США – Джарон Эннис (31-0, 28 KO), США;
Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), США – Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO), Пуэрто-Рико;
Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO), Япония – Луис Нери (31-1, 25 KO), Мексика.*
* организованные поединки