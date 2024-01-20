Дацик прокомментировал информацию о травме, полученной в зоне СВО

Популярного российского бойца Вячеслава Дацика покусала собака. Об этом Рыжий Тарзан сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо всем, кто за меня переживает. Со мной всё хорошо. Меня пару недель назад покусала собака. Иду на поправку», — заявил Дацик.

Таким образом, Дацик, подписавший контракт с Минобороны РФ, опроверг слухи о том, что он получил травму в зоне СВО.

«Сначала СМИ распустили информацию, что я получил ранение на СВО, потом распустили информацию, что я это опроверг. Но со мной никто не созванивался», — сказал Дацик.

Ранее стало известно о том, что популярный российский боец и боксёр Вячеслав Дацик может провести реванш со своим соотечественником Александром Емельяненко в феврале текущего года.