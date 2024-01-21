Евлоев: у Рахмонова невероятный рекорд в MMA

Популярный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев (17-0), выступающий в полулегкой весовой категории UFC, высказался в адрес непобеждённого казахстанского проспекта Шавката Рахмонова (18-0).

«У Рахмонова не просто рекорд лучше, чем у меня. У него, думаю, в принципе невероятный рекорд в MMA. Не могу вспомнить, чтобы в истории ММА был такой же боец, который шел бы без поражений, закончив все бои досрочно», – сказал Евлоев на YouTube-канале журналиста Вадима Тихомирова.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Он занимает третье место в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Казахстанский боец последний раз выходил в октагон 17 декабря 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он досрочно одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном.