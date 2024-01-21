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Шугар Рэй Леонард оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Шугар Рэй Леонард оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный американец Шугар Рэй Леонард оценил шансы соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Разница в три весовые категории? Если кто и способен на это, то это Кроуфорд. Это напоминает мне о временах, когда я дрался. Я всегда верил, что смогу победить. Когда я проигрывал, мне не было комфортно, и вес – одна из причин. Пока вес не мешает Кроуфорду двигаться и уклоняться, он будет удерживать дистанцию», — сказал Леонард в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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