Мовсар Евлоев дал прогноз на поединок Гэтжи – Холлоуэй

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке между именитыми американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300.

«Макс – легенда нашего дивизиона, и моей мечтой было подраться с ним. Надеюсь, что он вернётся из лёгкого веса, он не такой уж большой, и ему не придётся сгонять слишком много веса. Макс хороший боец, но сейчас, как по мне, Гэтжи удержит титул BMF», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся турнире UFC Fight Night 225 в августе на, Холлоуэй победил нокаутом южнокорейца Чен Сон Джона. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал в реванше соотечественника Джастина Порье.