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Непобеждённый Мовсар Евлоев прокомментировал свой триумф на UFC 297

Непобеждённый Мовсар Евлоев прокомментировал свой триумф на UFC 297
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В ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене проходит турнир UFC 297. В одном из его поединков великобританец Арнольд Аллен провёл бой с представителем России Мовсаром Евлоевым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев (W)
21 января 2024, воскресенье. 06:15 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Арнольд Аллен

После окончания поединка Евлоев прокомментировал его итог. «Не чувствовал свою ударку в этом бою. Арнольд хороший, жёсткий боец. Выиграв у него, я верю, что могу драться с кем угодно в этом дивизионе. Я вижу себя следующим претендентом, посмотрим, кто победит в бою Илии и Алекса. Я буду готов к победителю. 18-0 — это не шутки», — заявил Мовсар после боя.

Евлоев одержал свою 18-ю победу подряд. В профессиональной карьере Мовсар пока не потерпел ни одного поражения. У Аллена третье поражение. На счету британца также 19 побед.

Напомним, чемпионом дивизиона является Александр Волкановски, который будет проводить защиту титула с Илией Топурией.

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